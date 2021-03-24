Сенаторы-демократы США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ускорить введение новых санкций против трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает агентство Reuters.

Этот трубопровод должен быть остановлен, и ваше лидерство необходимо для достижения этой цели. Мы призываем, чтобы усилия, направленные на создание масштабного пакета санкций в отношении "Северного потока - 2", были ускорены.

Сообщается, что Госдепартамент оперативно не ответил на запрос агентства о комментарии.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".

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