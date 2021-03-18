Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой" [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В Украине нет оснований для приостановления вакцинации препаратом AstraZeneca (Covishield) против коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Глава государства считает, что против этой вакцины начали мощную информационную кампанию.
Я считаю, что информационная атака началась на AstraZeneca или на Covishield. Я не знаю, кем она, эта война, начатая, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca я, честно говоря, не вижу.
Зеленский подчеркнул, что в Украине уже 90 тысяч человек получили прививку и не было ни одного летального случая. Президент напомнил, что также вакцинировался и чувствует себя хорошо.
От нашего Минздрава я также этой информации не получал, знаю только одно - что мы боремся за увеличение поставок количества вакцин.
Напомним, страны Евросоюза массово останавливают использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Медки в ЕС считают, что препарат приводит к возникновению тромбоза и эмболии легочной артерии.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ рекомендовали использование вакцины AstraZeneca.
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