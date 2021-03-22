"Северный поток-2": Шмыгаль заявил, когда Россия усилит агрессию [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Европа не заинтересована в завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом он сказал в интервью Handelsblatt, пишет DW.
По его словам, после того, как его достроят, Россия усилит свои агрессивные действия.
Так, премьер заявил:
Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине.
"Это не может совпадать с интересами ЕС", - добавил Шмыгаль.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
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