"Северный поток-2": Германия ответила Франции на призыв прекратить строительство [ Редактировать ]
В правительстве Германии не изменили своих "базовых позиций" относительно "Северного потока-2". Официальные власти страны поддерживает строительство газопровода.
Таким образом в правительстве Германии прокомментировали призыв французского правительства прекратить строительство газопровода на фоне протестов в России.
Представитель правительства заявила, что Франция и Германия поддерживают тесный контакт по этому вопросу и в Париже хорошо знают позицию Берлина.
Она также добавила, что в начале прошлой неделе послы стран-членов ЕС обсуждали вопросы совместной европейской реакции на жесткие действия российских силовиков во время протестов.
Ранее сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
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