"Укрпочта" предлагала повысить тарифы в 2021 году на 39,4% Источник: "Укрпочта"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), отказала "Укрпочте" в пересмотре тарифов на универсальные услуги почтовой связи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

НКРСИ решила отказать в пересмотре предложений по изменению тарифов, представленных АО "Укрпочта", в связи с несоответствием требованиям Порядка предложенных изменений в тарифы, указанных в предложениях.

"Укрпочта" предлагала повысить тарифы на свои услуги в два этапа:

до 30 ноября 2021 года - на 30,6%;

с 1 декабря 2021 года - на 8,8%.

В постановлении Кабмина от 29.07.2020 № 671 прописано, что в 2021 году тарифы на универсальные услуги почтовой связи в 2021 году могут вырасти максимум на 15%.

Главный конкурент "Укрпочты" - частная компания "Новая почта" повысила тарифы с 20 марта. Тариф на базовые услуги доставки вырос на 5 грн, а тариф на упаковку - на 1-6 грн. Таким образом отправка всех мелких посылок (до 1 кг) подорожала до 40-50 грн.

Напомним, что ранее "Укрпочта" временно заморозила тариф на доставку пенсий. Услуги почтальона по доставке денег в городах составляют 1,15% от суммы выплаты, а в селах и поселках городского типа - 2,3%.