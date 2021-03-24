"Укрпочте" запретили повышать тарифы [ Редактировать ]
Источник: "Укрпочта"
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), отказала "Укрпочте" в пересмотре тарифов на универсальные услуги почтовой связи. Об этом сообщается на сайте ведомства.
НКРСИ решила отказать в пересмотре предложений по изменению тарифов, представленных АО "Укрпочта", в связи с несоответствием требованиям Порядка предложенных изменений в тарифы, указанных в предложениях.
"Укрпочта" предлагала повысить тарифы на свои услуги в два этапа:
- до 30 ноября 2021 года - на 30,6%;
- с 1 декабря 2021 года - на 8,8%.
В постановлении Кабмина от 29.07.2020 № 671 прописано, что в 2021 году тарифы на универсальные услуги почтовой связи в 2021 году могут вырасти максимум на 15%.
Главный конкурент "Укрпочты" - частная компания "Новая почта" повысила тарифы с 20 марта. Тариф на базовые услуги доставки вырос на 5 грн, а тариф на упаковку - на 1-6 грн. Таким образом отправка всех мелких посылок (до 1 кг) подорожала до 40-50 грн.
Напомним, что ранее "Укрпочта" временно заморозила тариф на доставку пенсий. Услуги почтальона по доставке денег в городах составляют 1,15% от суммы выплаты, а в селах и поселках городского типа - 2,3%.
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