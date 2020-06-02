С 1 июня все отделения" Укрпочты" возобновили свою работу по обычному докарантинному графику. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в отделениях будут действовать те же правила обслуживания и соблюдения усиленных санитарных норм: клиенты и работники должны носить средства личной защиты, пользоваться антисептиком и сохранять дистанцию.

Услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений остаются бесплатными до 3 июня и в дальнейшем будут рассчитываться по стандартному тарифу. Все заказные отправления почтальоны будут вручать лично.

Также возобновлена плата за доставку денежных переводов "С карты домой".

Вместе с тем, почта сохраняет возможность обслуживания на дому через почтальонов компании: получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Ранее сообщалось, что больные COVID-19 почтальоны разносили старикам пенсии "с сюрпризом".