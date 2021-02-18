Скандал из-за марок: Генштаб ополчился на "Укрпочту" за 23 февраля [ Редактировать ]
Источник: "Укрпочта"
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины возмущены решением "Укрпочты" провести презентацию и первое погашение почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
23 февраля государство-агрессор Россия, которое войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее многочисленного вида - Сухопутных войск.
В Генштабе пожаловались, что дата презентации марок не была согласована с руководством ВСУ. От "Укрпочты" потребовали перенести презентацию и первое погашение "военных" почтовых марок на 14 марта - День украинского добровольца.
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что презентация украинских патриотических марок 23 февраля - это троллинг россиян.
Это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал что запуск в любую другую дату останется незамеченным.
Позднее "Укрпочта" отказалась от презентации и погашения почтовой марки 23 февраля.
Эту дату выбрали как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом, и нам в современной Украине есть что противопоставить агрессору. Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот - украинской. Однако такая инициатива была воспринята Украинский неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей.
Как и настаивали в Генштабе, спецпогашение марки пройдет 14 марта.
Ранее сообщалось, что "Укрпочту" превращают в банк. "Подробности" анализировали, что получат украинцы.
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