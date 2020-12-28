Тариф на доставку пенсий в городах составляет 1,15% от суммы выплаты, а в селах и поселках городского типа - 2,3% Источник: открытые источники

"Укрпочта" продолжит доставлять пенсии в январе и феврале 2021 года по тарифу 2020 года. Такое предложение оператора принял Пенсионный фонд Украины, сообщает "Укрпочта".

В течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику.

Пенсионный фонд, Министерство финансов и Министерство социальной политики продолжат обсуждение новых тарифов на 2021 год.

"Укрпочта" с 2018 года регулярно поднимает вопрос убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий. До этого времени тариф не менялся с 2004 года и составлял 0,79% от суммы выплаты в городе и 1,56% в селе.

В 2019 тариф в городах установили на уровне 1,15% от суммы выплаты, а в селах и поселках городского типа - 2,3%.

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Напомним, что люди, которые считают, что получают пенсию ниже положенного, могут обратиться с просьбой индивидуально пересчитать сумму выплат. На такую процедуру могут претендовать граждане, которые работали после назначения пенсии и заработали себе дополнительный стаж.

Ранее сообщалось, что в следующем году пенсии украинцам будут повышены в несколько этапов. "Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

С 1 января вырастет на 300 грн - до 2400 грн. Повышение коснется тех, кто старше 65 лет, и чей стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

С 1 марта пенсии проиндексируют на 11%. А в апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

С декабря 2021 года минимальная пенсия вырастет на 80 грн и составит 1934 грн.