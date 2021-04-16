В столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибли пять людей. Об этом сообщает Синьхуа.

Еще 21 человек получил ранения. Как сообщается, взрывчатка была заложена в автомобиле, припаркованном возле людного рынка.

Отметим, что мощный взрыв уничтожил несколько магазинов рядом и вызвал возгорание пяти автомобилей.

Иракские силовики перекрыли подъезды к рынку.

Читайте также, в столице Ирака Багдаде произошел двойной теракт на людном рынке. Жуткая трагедия унесла жизни 28 человек, еще 73 с различными ранениями попали в медучреждения.

Кроме того, в Афганистане, в городе Бамиян, в одноименной провинции произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения. Бомбы были взорваны на рынке в центре города.

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