В Багдаде произошел теракт: есть жертвы и пострадавшие [ Редактировать ]
В столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибли пять людей. Об этом сообщает Синьхуа.
Еще 21 человек получил ранения. Как сообщается, взрывчатка была заложена в автомобиле, припаркованном возле людного рынка.
Отметим, что мощный взрыв уничтожил несколько магазинов рядом и вызвал возгорание пяти автомобилей.
Иракские силовики перекрыли подъезды к рынку.
Читайте также, в столице Ирака Багдаде произошел двойной теракт на людном рынке. Жуткая трагедия унесла жизни 28 человек, еще 73 с различными ранениями попали в медучреждения.
Кроме того, в Афганистане, в городе Бамиян, в одноименной провинции произошел двойной теракт. В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения. Бомбы были взорваны на рынке в центре города.
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