В Афганистане произошел двойной теракт [ Редактировать ]
В Афганистане, в городе Бамиян, в одноименной провинции произошел двойной теракт. Об этом сообщает TOLO News.
В результате взрывов двух магнитных бомб по меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения. Бомбы были взорваны на рынке в центре города.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
Бамиян – одна из самых спокойных провинций в Афганистане. Столицу провинции ежегодно посещает много туристов. Подобные теракты в регионе произошли впервые.
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