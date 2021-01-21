В центре Ирака произошел теракт, погибли 28 человек [ Редактировать ]
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В центре Багдада (Ирак) произошел двойной теракт на людном рынке. На данный момент известно о гибели 28 человек, еще 73 получили ранения.
Об этом заявил руководитель департамента гражданской обороны Ирака Кадхим Салман Бохан, передает rudaw.net.
По его словам, инцидент произошел на людном рынке на центральной площади Таяран. Предполагается, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.
#ساحة_الطيران#Iraq :Moment of second suicide explosion in a local market in #Baghdad.— Gerardo Otero Plaza (@GerardoOteroPl1) 21 января 2021 г.
About 28 innocent people died and 73 injured in the twin blast. pic.twitter.com/B0X6jPkLJQ
Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.
Как уточнил пресс-секретарь армии Ирака Йехия Расул, два террориста-смертника подорвали себя, когда их преследовали силы безопасности в столичном районе Баб-эль-Шарджи.
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