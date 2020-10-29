Во Франции случился второй теракт за день - СМИ [ Редактировать ]
В пятницу, 29 октября, во французском Авиньоне мужчина с ножом попытался напасть на прохожих, по другим данным - на полицейский патруль. Об этом сообщает Daily Star.
Преступника застрелили полицейские. Ведется следствие.
Около 11:45 мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на прохожих, крикнув "Аллах Акбар". Об этом сообщают очевидцы. Полицейские открыли огонь, от полученных ранений мужчина скончался на месте.
В Министерстве внутренних дел подтвердили эту информацию.
Издание Le Figaro пишет, что нападавший попытался напасть не на прохожих, а на полицейский патруль. Сначала полицейские сделали предупредительный выстрел, а когда мужчина не остановился - открыли огонь на поражение.
Напомним, что также в Ницце у базилики Нотр-Дам на людей напал неизвестный с ножом.
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