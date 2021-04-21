Полиция Чехии в ночь на 21 апреля задержала как минимум пять человек, которые подозреваются в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне самопровозглашенных "республик". Об этом сообщает местное издание Denik N со ссылкой на прокуратуру.

"Пока эти преступления связаны с участием чешских граждан в боевых действиях на востоке Украины на стороне так называемой Донецкой народной республики. Полиция задержала пять человек, никому еще не предъявлено обвинение", - сказал надзирающий прокурор Генеральной прокуратуры Чехии Мартин Уайт.

Задержания проходили по всей стране, детали не разглашаются. В случае признания судом их вины, задержанным грозят длительные тюремные сроки.

Напомним, что на прошлой неделе власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали из страны 18 российских дипломатов. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

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По версии чешских властей, к взрыву во Врбетице причастна российские спецслужбы. Полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении "Новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Евросоюз и США поддержали действия Праги.

Ранее сообщалось, что Чехия призвала НАТО и Евросоюз выслать офицеров российских спецслужб.