Чехия приветствовала бы высылку офицеров российских спецслужб государствами - союзниками по Евросоюзу и НАТО. С таким заявлением выступил вице-премьер и министр внутренних дел Республики Ян Гамачек, сообщает ТАСС.

От наших союзников (по ЕС и НАТО - ред.) мы получили сильную поддержку. Мы бы приветствовали, чтобы они также провели высылку офицеров российских спецслужб. Ожидаем, что реакция наших союзников будет более сильной.

Данное заявление вице-премьер сделал в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела, куда прибыл встречать объявленных персонами нон грата сотрудников посольства Чехии в России, прибывших из Москвы спецрейсом чешских ВВС.

Напомним, что власти Чехии ранее обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали из страны 18 российских дипломатов. Москва в ответ выслала чешских дипломатов.

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По версии чешских властей, к взрыву во Врбетице причастна российские спецслужбы. Полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении "Новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Евросоюз и США поддержали действия Праги.

Напомним, что фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде 19 апреля потребовала расторжения дипломатических отношений с Россией.