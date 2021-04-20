Чехия призвала НАТО и Евросоюз выслать офицеров российских спецслужб [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Чехия приветствовала бы высылку офицеров российских спецслужб государствами - союзниками по Евросоюзу и НАТО. С таким заявлением выступил вице-премьер и министр внутренних дел Республики Ян Гамачек, сообщает ТАСС.
От наших союзников (по ЕС и НАТО - ред.) мы получили сильную поддержку. Мы бы приветствовали, чтобы они также провели высылку офицеров российских спецслужб. Ожидаем, что реакция наших союзников будет более сильной.
Данное заявление вице-премьер сделал в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела, куда прибыл встречать объявленных персонами нон грата сотрудников посольства Чехии в России, прибывших из Москвы спецрейсом чешских ВВС.
Напомним, что власти Чехии ранее обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали из страны 18 российских дипломатов. Москва в ответ выслала чешских дипломатов.
По версии чешских властей, к взрыву во Врбетице причастна российские спецслужбы. Полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении "Новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Евросоюз и США поддержали действия Праги.
Напомним, что фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде 19 апреля потребовала расторжения дипломатических отношений с Россией.
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