В Израиле объявили национальный траур в связи с трагедией [ Редактировать ]
Премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху объявил 2 мая днем национального траура в связи с трагедией во время праздника на Мероне.
Нетаньяху обратился ко всем гражданам Израиля с просьбой не распространять слухи о личностях погибших, а также поблагодарил спасателей.
Катастрофа на Мероне - одна из наиболее тяжких катастроф, постигших государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура.
Напомним, в давке на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля погибли более 40 человек, 150 пострадали. В полиции заявили, что давка началась из-за того, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, опрокинув вместе с собой десятки людей.
Кроме того, в давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек. Среди погибших - пятеро членов одной семьи: женщина, двое ее детей в возрасте шести и пяти лет, а также племянники - 11-летний мальчик и восьмилетняя девочка.
Читайте также, на набережной Круазетт во французских Каннах накануне пострадали 37 человек из-за паники, вызванной слухами о возможном теракте. Большинство пострадавших были затоптаны в давке, у них зафиксированы легкие травмы, большинство уже выписаны их больниц.
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