В давке во французских Каннах пострадало 37 человек [ Редактировать ]
На набережной Круазетт во французских Каннах накануне, 10 августа, пострадали 37 человек из-за паники, вызванной слухами о возможном теракте. Мэр города Давид Лиснар сообщил в соцсетях, что люди бросились бежать после того, как кто-то в толпе выкрикнул, что якобы началась стрельба.
Не было никакой стрельбы, ни забаррикадировавшегося преступника, а лишь всплеск массового безумия после того, как кто-то крикнул: "Стреляют!". Все это многое говорит о состоянии напряженности в обществе.
Большинство пострадавших были затоптаны в давке, у них зафиксированы легкие травмы, большинство уже выписаны их больниц.
Вероятно, на людей подействовали воспоминания о террористическом акте на набережной в Ницце четыре года назад, когда погибло 86 человек, а 308 были ранены.
Ранее сообщалось, что Каннский кинофестиваль во Франции отменили из-за коронавируса.
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