В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек (видео) [ Редактировать ]
Источник: The East African
Не менее 45 человек погибли в давке во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули. Об этом сообщает издание The East African.
Еще 37 человек получили ранения. Среди погибших - пятеро членов одной семьи: женщина, двое ее детей в возрасте шести и пяти лет, а также племянники - 11-летний мальчик и восьмилетняя девочка.
Люди штурмовали стадион в городе Дар-эс-Салам, где 21 марта был выставлен гроб с телом главы державы для публичного прощания. Танзанийцы лезли через заборы и ломали ограждения.
Джон Магуфули, который был переизбран на пост президента в октябре 2020-го, скончался 17 марта в больнице Дар-эс-Салама. Ему был 61 год.
Официальная причина смерти - проблемы с сердцем, однако танзанийская оппозиция и местные СМИ писали о его заражении коронавирусом. При этом сам президент с начала пандемии заявлял об отсутствии в стране случаев заражения.
В связи со смертью Магуфули в Танзании объявлен двухнедельный траур. Церемонии прощания с главой государства проходили по всей Танзании в течение шести дней.
Напомним, что в феврале от неизвестной инфекции в Танзании умерли 15 человек.
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