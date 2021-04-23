В Иерусалиме прошли масштабные столкновения между евреями и арабами [ Редактировать ]
В столице государства Израиль Иерусалиме случились стычки между ультраправыми еврейскими активистами и палестинцами. Стороны разнимали сотрудники полиции.
Потасовка произошла возле Дамасских ворот. Активисты с еврейской стороны были агрессивно настроенными, при этом звучали выкрики "Смерть арабам!". В ходе стычек правоохранители применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Отмечается, что жители города арабской национальности обвинили полицию в препятствовании им ежедневные вечерние собрания во время Рамадана. В свою очередь сотрудники полиции провели ряд задержаний. Известно, что палестинский Красный Полумесяц обнародовал информацию, что по меньшей мере 100 палестинцев получили ранения, в результате, 21 человек нуждается в госпитализации.
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Кроме того, в Иерусалиме в результате столкновений пострадали 18 человек. Столкновение с полицией произошло из-за того, что мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию Храмовой горы.
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