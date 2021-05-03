В США принял присягу новый директор Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Бил Нельсон. Его привела к присяге вице-президент США Камала Харрис.

На важнейшем событии присутствовала жена новоиспеченного директора, его сын, кандидат на должность заместителя главы NASA экс-астронавт Пэм Мелрой и двое бывших руководителей агентства - Чарльз Болден (2009-2017) и Джеймс Брайденстайн (2018-2021).

Отмечается, что на церемонию доставили образец лунного камня, массой 129 грамм. Его доставила на Землю 16-z миссия Apollo в 1972 году.

Ранее мы писали, что Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру на пост директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. 78-летнего Билла Нельсона выдвинул на пост главы NASA президент США Джо Байден еще в марте. нельсон является членом Демократической партии.

Кроме того, компания Blue Origin, принадлежащая американском миллиардеру Джеффу Безосу, оспорила соглашение подписанное между NASA и компанией Илона Маска SpaceX о полете астронавтов на Луну. Стоимость контракта составляет 2,9 миллиарда долларов.

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