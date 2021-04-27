Путешествие на Луну: конкурент SpaceX оспорил судьбоносный контракт [ Редактировать ]
Компания Blue Origin, принадлежащая американском миллиардеру Джеффу Безосу, оспорила соглашение подписанное между NASA и компанией Илона Маска SpaceX о полете астронавтов на спутник Земли Луну.
Федеральное правительственное управление США получило протест от Blue Origin на контракт, стоимость которого составляет 2,9 миллиарда долларов. Компания Безоса обвинила NASA в том, что агентство якобы последнюю минуту изменило приоритеты.
NASA совершило ошибочное приобретение программы Human Landing System и в последнюю минуту изменило приоритеты. Их решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и угрожает возвращению Америки на Луну. Из-за этого мы подали протест.
Отмечается, что компания Blue Origin предлагала NASA отправить астронавтов на природный спутник Земли за 6 миллиардов долларов, при том, что SpaceX оценила путешествие на вдвое меньшую сумму. NASA согласовали контракт только с компанией Илона Маска, однако к другим такое предложение не поступало.
Ранее мы писали, что компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства на доставку астронавтов на Луну. четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию на корабле Orion.
Кроме того, двигатели для ракеты, которая должна совершить полет в рамках программы "Артемида", которая рассчитана на доставку команды до Луны с последующей высадкой астронавтов на спутнике Земли. Полет состоится более чем через 50 лет после минувшей экспедиции.
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