NASA запустить реаліті-шоу "Космічний герой" [ Редактировать ]
Космічне реаліті-шоу планує створити NASA. Проєкт стане першим позаземним медіапродуктом і матиме назву "Космічний герой".
Участь у реаліті зможуть брати всі, хто досягли 18 років і вільно володіють англійською мовою. Прізвище першого героя повідомлять уже в 2023 році.
Реаліті складатиметься з двох частин: кастинг за право полетіти на МКС і сама подорож. Зніматимуть шоу протягом 30 років і за це час розраховують випустити 15 сезонів. Пряму трансляцію з космічного корабля будуть вести цілодобово без перерв і вихідних.
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