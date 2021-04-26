Реаліті складатиметься з двох частин: кастинг за право полетіти на МКС і сама подорож

Космічне реаліті-шоу планує створити NASA. Проєкт стане першим позаземним медіапродуктом і матиме назву "Космічний герой".

Участь у реаліті зможуть брати всі, хто досягли 18 років і вільно володіють англійською мовою. Прізвище першого героя повідомлять уже в 2023 році.

Реаліті складатиметься з двох частин: кастинг за право полетіти на МКС і сама подорож. Зніматимуть шоу протягом 30 років і за це час розраховують випустити 15 сезонів. Пряму трансляцію з космічного корабля будуть вести цілодобово без перерв і вихідних.