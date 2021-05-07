Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с МИД трех стран [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами министерств иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн посетили Донбасс, таким образом начав свой официальный визит в Украину. Глава государства поблагодарил министров за поддержку Украины, а также за их инициативу посещения региона.
Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру.
Отмечается, что президент добавил, что "важно не только решать вопрос деоккупации временно оккупированной территории Донбасса, но и делать так, чтобы те, кто живут на этой территории, пересекая контактную линию, чувствовали себя людьми". Также Зеленский проинформировал министров о безопасности на Донбассе и шагам, которые Украина предпринимает для достижения мира. Также был обсужден вопрос о присоединении стран Бенилюкса к Крымской платформе.
Читайте также, Президент Украины Владимир Зеленский, который находился в Польше с официальным визитом, поставил свою подпись под декларацией 5 стран-участниц мероприятия. Солидарность народов является одним из главных столпов мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Документ был заверен лидерами Польши, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии
Глава государства проведет переговоры с Анджеем Дудой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление
Во вторник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание нового международного формата переговоров по Донбассу.
Глава МЗС України прокоментував відведення російських військ та можливий формат перемовин з Росією