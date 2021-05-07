Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами министерств иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Софи Вильмес, Стеф Блок и Жан Ассельборн посетили Донбасс, таким образом начав свой официальный визит в Украину. Глава государства поблагодарил министров за поддержку Украины, а также за их инициативу посещения региона.

Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру.

Отмечается, что президент добавил, что "важно не только решать вопрос деоккупации временно оккупированной территории Донбасса, но и делать так, чтобы те, кто живут на этой территории, пересекая контактную линию, чувствовали себя людьми". Также Зеленский проинформировал министров о безопасности на Донбассе и шагам, которые Украина предпринимает для достижения мира. Также был обсужден вопрос о присоединении стран Бенилюкса к Крымской платформе.

Читайте также, Президент Украины Владимир Зеленский, который находился в Польше с официальным визитом, поставил свою подпись под декларацией 5 стран-участниц мероприятия. Солидарность народов является одним из главных столпов мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.