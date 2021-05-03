Зеленский подписал совместную декларацию пяти стран [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Польше с официальным визитом, поставил свою подпись под декларацией 5 стран-участниц мероприятия.
В тексте декларации значится, что лидеры Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины встретились в столице Польши на торжествах по случаю празднования 230-й годовщины принятия Польшей Конституции 3 мая.
Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах.
Отмечается, что солидарность народов является одним из главных столпов мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Известно, что документ своими подписями скрепили президент Республики Польша Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Латвийской Республики Эгилс Левитс и президент Литовской Республики Гитанас Науседа.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. В столице страны Варшаве глава Украины примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой.
Кроме того, Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прилетит в Украину. Чиновник будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами.
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