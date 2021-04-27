Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание нового международного формата переговоров по Донбассу. Об этом он заявил в ходе поездки в Херсонскую область, передает сайт президента.
Как сообщается, он может быть параллельным "нормандскому" и состоять из "мощных игроков".
По его мнению, привлечение других стран может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.
Это может быть расширение "нормандского формат"а, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение.
Отметим, ранее он предлагал расширить нормандский формат до семи участников, включив в него США, Канаду и Британию.
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