Кабинет министров Украины принял решение о создании Бюро экономической безопасности, которое получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Создание Бюро экономической безопасности - это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Такой шаг - один из финальных на пути ликвидации налоговой милиции. БЭБ положит конец силовому давлению на бизнес и станет новым аналитическим подходом к расследованиям в сфере финансово-экономических преступлений.

Бюро экономической безопасности будет выполнять следующие задачи:

предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности (экономические преступления);

розыск лиц, которые подозреваются в экономических преступлениях;

противодействие уголовным правонарушением, которые способствуют тенизации экономики, утечки капитала;

противодействие явлениям, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики;

сбор и анализ информации по экономической преступности, определение способов предотвращения их возникновения в будущем.

Директор Бюро назначается президентом Украины после соответствующего представления комиссии по проведению конкурса на эту должность. Увольняет его тоже глава государства.

Создание Бюро экономической безопасности является одним из условий меморандума с Евросоюзом о предоставлении Украине кредита на сумму 1,2 млрд евро под 0,125% годовых на 15 лет.

28 января 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект о создании Бюро, а 22 марта его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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