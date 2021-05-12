В Украине создали Бюро экономической безопасности [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Кабинет министров Украины принял решение о создании Бюро экономической безопасности, которое получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Создание Бюро экономической безопасности - это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Такой шаг - один из финальных на пути ликвидации налоговой милиции. БЭБ положит конец силовому давлению на бизнес и станет новым аналитическим подходом к расследованиям в сфере финансово-экономических преступлений.
Бюро экономической безопасности будет выполнять следующие задачи:
- предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности (экономические преступления);
- розыск лиц, которые подозреваются в экономических преступлениях;
- противодействие уголовным правонарушением, которые способствуют тенизации экономики, утечки капитала;
- противодействие явлениям, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики;
- сбор и анализ информации по экономической преступности, определение способов предотвращения их возникновения в будущем.
Директор Бюро назначается президентом Украины после соответствующего представления комиссии по проведению конкурса на эту должность. Увольняет его тоже глава государства.
Создание Бюро экономической безопасности является одним из условий меморандума с Евросоюзом о предоставлении Украине кредита на сумму 1,2 млрд евро под 0,125% годовых на 15 лет.
28 января 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект о создании Бюро, а 22 марта его подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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