Депутати схвалили створення Бюро економічної безпеки в Україні [ Редактировать ]
Крок до запуску роботи Бюро економічної безпеки зробили в Раді. Депутати у першому читанні підтримали законопроєкт про підслідність органу.
Бюро розслідуватиме шахрайства з ПДВ, ухилення від сплати податків, доведення компаній до банкрутства, банків - до неплатоспроможності, а також фальсифікацію фінансової звітності.
Нагадаємо, за створення Бюро економічної безпеки депутати проголосували минулого тижня - воно замінить податкову міліцію та підрозділ СБУ.
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