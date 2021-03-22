В понедельник, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому, в стране появится Бюро экономической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, бюро заменит налоговую милицию.

Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

После принятия закона СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

БЭП является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет министров.

В полномочия Бюро экономической безопасности входят:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

вложение аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов для повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Ранее у Зеленского назвали сумму ущерба от погрома Офиса президента.