В Украине создадут Бюро экономической безопасности: подписан закон [ Редактировать ]
В понедельник, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому, в стране появится Бюро экономической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, бюро заменит налоговую милицию.
Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
После принятия закона СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.
Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.
БЭП является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет министров.
В полномочия Бюро экономической безопасности входят:
- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;
- предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;
- выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
- вложение аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов для повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.
Ранее у Зеленского назвали сумму ущерба от погрома Офиса президента.
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