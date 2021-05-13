На Закарпатье разгорелся скандал. Пасечники заявили о том, что будут судиться с "Укрпочтой" из-за гибели 8 млн пчел. Однако по данным Закарпатской дирекции АО "Укрпочта", в 118 ящиках из 300, которые вчера прибыли в Иршавское отделение почты, находятся живые пчелы. об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты", опубликовав соответствующее видео.

Так, пчелы, которые вчера казались мертвыми, скорее всего, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность.

Состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму.

Также отмечается, что пчелы могут войти в состояние повышенной активности и из-за избыточной влаги, которую не могут выделить из своего организма, и это может привести к запариванию, если в рамке вместо меда свежий нектар.

Отправителям возвращают коробки с пчелами. Часть "реанимированных" пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам, отмечают в почтовом ведомстве.

Также в компании сделали заявление, отметив, что не специализируются на доставке пчел.

Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют почтой. Однако работники Укрпочты не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел.

Напомним, что трагедия произошла во вторник, 11 мая. Пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам пчел с маткой и специальным расплодом. Насекомые находились в специальных уликах.

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