На Закарпатье во время транспортировки погибли 8 миллионов пчел. Об этом пишет местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла во вторник, 11 мая. Пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам "Укрпочтой" пчел с маткой и специальным расплодом. Насекомые находились в специальных уликах.

Везли их в обычном грузовике. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 миллионов пчел погибли. Заметили это в Ужгороде, через несколько часов после отправки. Пострадавшая пасечница Мария Лендел так прокомментировала ситуацию:

Они просто запарились в том грузовике без кислорода и под раскаленными металлом. Они же живые - это не просто груз. Пчелам тоже надо кислород, а здесь его не было еще и в жару. У меня сердце разрывается от увиденного вчера. Дело не только в материальных убытках - пчел жалко невероятно.

Пчеловоды обратились в полицию и готовятся судиться с "Укрпочтой". Стоимость умерших насекомых составляет полмиллиона гривен.

Глава Закарпатской дирекции "Укрпочты" Сергей Калий заявил "Суспільному", что сейчас работники предприятия выясняют, как и почему погибли насекомые.

Выясняем, кто перевозил, когда перевозил, по какому маршруту перевозил. Какова продолжительность была, кто загружал, на каких условиях принимались, кто из пчеловодов сдавал, в каком количестве, в какой таре. Выясняем были ли надлежащие условия упаковки, надлежащие условия для перевозки. Там большой спектр всех нюансов, которые могли привести к этому.

Менеджер пообещал, что если пчелы погибли по вине работников компании, клиентам возместят все убытки.

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