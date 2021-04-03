На Закарпатье в монастыре УПЦ замироточила икона Богородицы [ Редактировать ]
На Закарпатье в селе Сельцо в Иоанно-Богословском мужском монастыре Украинской Православной Церкви начала мироточить икона Божией Матери "Призри на смирение".
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт M-church.org.ua, факт мироточения засвидетельствовал митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.
"Как видно на фотографиях, миро стекает с иконы с обоих боков от изображения Пресвятой Девы", - сказано в сообщении.
Как рассказал наместник монастыря архимандрит Агапит (Шпиняк), икона написана иеродиаконом, который нес послушание в обители. Капли мира на образе были замечены в понедельник 29 марта, во время пения акафиста.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Верующие Украинской Православной Церкви требуют от власти отменить законы, которые привели к напряжению в религиозной сфере в разных регионах Украины
Нову лікарню у закарпатському селі Угля у розпал пандемії закрили, персонал залишили без роботи, а громаду і сусідні села без медичної допомоги
Уже 40 років в Ужгороді працює ляльковий театр. Сотні вистав, десятки артистів. Та найбільше досягнення тут - ляльки. Їх колектив виготовляє власноруч.
Сотні вистав, десятки артистів. В Ужгороді вже 40 років працює ляльковий театр. І маріонетки, і механізовані усі ляльки колектив виготовляє власноруч
На Закарпатті розквітли поля крокусів. Це надзвичайно рідкісна червонокнижна квітка. Один з її різновидів є найелітнішими та найдорожчими прянощами у світі. Докладніше - далі