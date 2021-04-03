На Закарпатье в селе Сельцо в Иоанно-Богословском мужском монастыре Украинской Православной Церкви начала мироточить икона Божией Матери "Призри на смирение".

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт M-church.org.ua, факт мироточения засвидетельствовал митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

"Как видно на фотографиях, миро стекает с иконы с обоих боков от изображения Пресвятой Девы", - сказано в сообщении.

Как рассказал наместник монастыря архимандрит Агапит (Шпиняк), икона написана иеродиаконом, который нес послушание в обители. Капли мира на образе были замечены в понедельник 29 марта, во время пения акафиста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.