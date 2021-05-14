Британские ученые из Университета Суонси обнаружили химические вещества, которые выделяются из одноразовых масок для лица при погружении в воду. Речь идет о сурьме, меди и свинце, в том числе, пишет lenta.ua.

Доктор Сарпер Сарп заявил о необходимости дополнительных исследований с учетом того, что в условиях пандемии ношение масок стало обязательным.

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Ученые в ходе исследований протестировали разные виды масок - от обычных медицинских до новинок, которые находятся в свободной продаже. Результаты показали содержание высокого уровня опасных веществ во всех проверенных масках при погружении их в воду.

Специалисты подчеркнули недопустимость неоднократного ношения одноразовых масок. Повторное использование масок может быть опасным, поскольку обнаруженные вещества имеют доказанное отношение к гибели клеток, генотоксичности и образованию клеток рака.

Кроме того, нужно строго соблюдать регламент по утилизации этих изделий во избежание ущерба экологии.

Ранее мы писали о том, что ученые подобрали самую эффективную комбинацию масок для защиты от COVID-19.

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