Ношение масок является одним из главных способов минимизировать вероятность заражения коронавирусом. Однако, по словам педиатров, эта мера не должна касаться детей, передает zdorove.clutch.ua.

Так, ношение защитной маски опасно для ребенка возрастом до шести лет, поскольку у него еще недостаточно развита бронхо-легочная система, и это может спровоцировать затруднение дыхания. Для малышей до года ношение масок вообще может закончиться смертью, предупреждают специалисты.

Читайте также Как снизить риск заражения коронавирусом на 70%

Медики объяснили, что маска не только доставляет ребенку дискомфорт, но и "тормозит" поступление кислорода. Защитная маска может стать причиной синдрома внезапной смерти младенца.

Педиатры также отмечают, что малыш может неудачно повернуться, что может привести к перекрыванию поступления кислорода.

Медики настоятельно не рекомендуют родителям надевать на своих маленьких детей маски, а чтобы снизить риск заражения коронавирусом лучше избегать мест с большим скоплением людей.

Ранее мы писали о том, что за отсутствие маски украинцев будут наказывать.