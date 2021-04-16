Ученые подобрали самую эффективную комбинацию масок для защиты от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Американские ученые выяснили, как лучше носить защитные маски, чтобы не заразиться коронавирусом или другими болезнями самому, а также не заразить окружающих. Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA Internal Medicine.
Предыдущие исследования свидетельствуют, что от заражения COVID-19 достаточно эффективно защищают медицинские маски или даже самодельные. Главное, чтобы они были сшиты из двух слоев разной ткани. Еще надежнее носить две маски - тканевую и медицинскую. Однако точных данных о том, насколько это надежно, пока нет.
Чтобы заполнить этот пробел, американские ученые проверили фильтрующую эффективность самых распространенных типов масок в разных комбинациях.
Оказалось, что одна маска - медицинская или тканевая - обеспечивала фильтрующую эффективность в пределах 43–62%, в зависимости от производителя. При этом медицинские были эффективнее тканевых.
Две медицинские маски увеличивали эффективность фильтрации вирусных частиц в среднем с 55 до 66%, две тканевых тоже увеличивали, но дышать в них было гораздо тяжелее.
Также ученые получили ответ на вопрос: как лучше носить маски двух типов, то есть какую эффективнее носить поверх - медицинскую или тканевую.
Медицинская поверх тканевой не давала сильного улучшения: с тем же эффектом можно было бы носить одну медицинскую. Если же одевать тканевую маску поверх медицинской, эффективность фильтрации увеличивалась с 66 до 81%.
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