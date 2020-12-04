Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения COVID-19. Новые правила размещены на официальной странице организации в Facebook.

Так, согласно обновленным рекомендациям:

Тканевые (немедицинские) маски рекомендуется носить:

- Внутри помещений, где невозможно оценить качество вентиляции или с недостаточным проветриванием, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию ​​не менее 1,5 метра.

- В достаточно проветриваемых помещениях, где невозможно держаться на расстонии не менее 1,5 метра от других.

- В магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т.п., если дистанция не менее в 1,5 метра невозможна.

- На рынках, ярмарках или других собраниях под открытым небом, если невозможно держаться не менее 1,5 метра от других.

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Медицинские маски рекомендуется носить:

- Везде, где невозможно соблюдать дистанцию ​​не менее в 1,5 метра, людям, которые имеют высокие риски развития тяжелого течения COVID-19, а именно: людям в возрасте от 60 лет и людям с хроническими болезнями.

- Везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, независимо от того есть симптомы заболевания или нет, а также тем, кто ожидает результат тестирования.

Кроме того, ВОЗ не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, поскольку это может мешать комфортному дыханию. При этом следует соблюдать дистанцию, хорошо проветривать помещение и дезинфицировать поверхности, которых часто касаются.

ВОЗ также не рекомендует использование масок с клапанами, ведь клапан выдоха может пропускать воздух, и таким образом происходит распространение вируса.

Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский кардинально изменил мнение о защите от COVID-19. Ранее доктор утверждал, что маска необходима только больному, чтобы не заражать здоровых людей. Теперь же он убежден, что маску нужно носить абсолютно всем.

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