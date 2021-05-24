В Одесской области полиция задержала "смотрящего" за городом Черноморск. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Криминальный авторитет контролировал деятельность преступной группы, промышлявшей в курортном городе. Свой "статус" он получил от одного из "воров в законе".

"Авторитет" вместе со своим сообщником, который также имеет обширные связи с представителями регионального криминалитета, "выбивал" несуществующий долг в размере $2,5 тыс. у местного жителя.

Преступников задержали 21 мая во время получения денег от потерпевшего.

Киевский районный суд Одессы отправил их под стражу без права выхода под залог. Вымогателей будут судить по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, им грозит до семи лет лишения свободы.

4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

Как сообщали "Подробности", 20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".

Напомним, что в пятницу, 21 мая в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.