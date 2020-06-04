В четверг, 4 июня Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла проект Закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом". "За" проголосовали 236 народных депутатов, сообщает пресс-служба МВД.

Во время голосования в парламенте присутствовало все руководство МВД, включая его бессменного главу Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко.

"Вор в законе" - понятие отождествлено с организованной преступностью. Все они выходцы из криминальной среды. Борьба с этой категории никогда не была легкой. Особенность статуса "вора в законе" заключается в том, что они никогда не совершают активных преступных действий. Каждый "вор" создает "пирамиду". По нашим подсчетам участниками таких групп выступают несколько тысяч человек. Их хлеб: заказные убийства, вымогательство, угоны элитного транспорта, пытки и ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Понятие "вор в законе", "сходки", "преступное влияния" должны быть вне закона", - сказал в Раде глава Нацполиции Игорь Клименко, представляя законопроект.

Народным депутатам показали видеозапись, на которой уголовные авторитеты обсуждают, как остановить принятие "антиворовского" законопроекта.

Данный документ дает определение понятию "вор в законе" и вводит уголовную ответственность для таких лиц, определяет ответственность за преступления, совершенные преступной сообществом и организацию или участие в преступном собрании (сходке).

Согласно положениям проекта закона, статья 255 Уголовного кодекса Украины определяет, что создание преступной организации, руководство ею или ее структурными частями, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участие в преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если такие действия совершены должностным лицом с использованием служебного положения, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство такой сообществом наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Если такие действия совершены лицом, осуществляющим преступное влияние, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" следует понимать лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние.

Статья 255 УК дополняется статьей 255-1, согласно которой умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Умышленное установления или распространение в обществе преступного влияния совершенные повторно или в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах или учреждениях исполнения наказаний наказываются лишением свободы от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Умышленное установления или распространение в обществе преступного влияния "вором в законе" карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Проект закона также устанавливает уголовную ответственность за организацию или проведение преступного собрания (сходки). Статья 255-2 УК определяет, что организация или содействие в проведении преступного собрания (сходки) представителей преступных организаций или организованных групп, или лиц, осуществляющих преступное влияние, для планирования совершения одного или более преступлений, материального обеспечения или координации преступной деятельности, в том числе распределения доходов, полученных преступным путем, или сфер преступного влияния, а также участие в таком собрании (сходке), в том числе с использованием средств связи, - наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно статье 255-3 законопроекта, от 3 до 7 лет лишения свободы наказывается также обращение за применением преступного влияния к "авторитету", в частности, к лицу, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе".

Как сообщалось ранее, 4 июля Верховная Рада назначила нового вице-премьера по европейской интеграции и министра культуры.