Во время обысков у воров в законе "Умки" (Сергей Олийник) и "Лаши Свана" (Лаша Джачвлиани) нашли более $3,2 млн "общака". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Кроме денег в разной валюте, полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Правоохранители установили, что пачки денег являлись так называемым "воровским общаком", который контролировали "Умка" и "Лаша".

Напомним, что двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в ночь на четверг, 20 мая.

Им инкриминируют распространение преступного влияния в статусе "воров в законе"- ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, "авторитетам" может грозить до 15 лет лишения свободы.

Настоящее имя "Умки" - Сергей Олейник. Ему 48 лет, он уроженец Днепра. Возглавляет так называемый "восточный клан", куда входят днепровские представители криминалитета. Он был "коронован" в 2014 году.

Настоящее имя "Умки" - Сергей Олейник

Под кличкой "Лаша Сван" скрывается Лаша Джачвлиани - уроженец Рустави (Грузия). Ему 46 лет. В марте 2019 года он организовал в Киеве встречу с другими представителями преступных организаций, чтобы установить и распространить свое влияние в криминальном мире. "Лаша Сван" получил статус "вора в законе" в 1995 году.

Настоящее имя "Лаши Свана" - Лаша Джачвлиани

Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

Как сообщали "Подробности", по "воровской" статье в Украине уже сообщили о подозрении двум криминальным авторитетам: "Гиге Озургетскому" и "Камо Московскому".