Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, принятых СНБО 14 мая. Текст указа появился на сайте главы государства.

Президент Зеленский заявлял, что санкции применены против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Однако имена не назывались.

К указу прилагается список физических лиц, в отношении которых введены санкции - всего 674 человека. Среди них:

глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов;

главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин;

главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник;

представители криминала, наделенные статусом "воров в законе".

Активы лиц в санкционном списке заблокируют, фигурантам запретят въезд в Украину. Против многих лиц из списка, в том числе указанных выше, санкции вводятся бессрочно. В рамках санкций также будут заблокированы ряд интернет-ресурсов боевиков и оккупантов.

В списке юридических лиц - 138 компаний, против которых вводятся санкции. Среди них российская телекомпания "НТВ", Первый канал, ВГТРК, телекомпания "Звезда", агентство "Россия сегодня", интернет-гигант "Яндекс" и многие другие.

Их активы будут заблокированы, лицензии аннулированы, вещание прекращено, также будут заблокированы сайты подсанкционных компаний.

Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

Как сообщали "Подробности", 20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".