В Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней (видео) [ Редактировать ]
Источник: Думская
На юге страны пока довольно тепло, и отдыхающие все еще купаются в море. Во вторник, 13 октября, на Центральном пляже Черноморска Одесской области волной унесло в море двух молодых людей. Об этом сообщает "Думская".
Самостоятельно выбраться на берег парни не могли и начали просить о помощи. В воду за ними бросился еще один парнишка. Однако его волной унесло еще дальше.
Общими усилиями спасатели, полицейские и добровольцы вытащили всех троих на берег. Но откачали только первых двух.
За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.
Стало известно, что умер юноша 2004 года рождения, ученик Черноморского морского колледжа.
Ранее сообщалось, что на курорте в Болгарии утонул украинец.
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