Не поделили картошку фри: в Запорожье посетитель McDonald’s получил пулю в ногу [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Запорожье в ресторане сети быстрого питания McDonald's произошел вооруженный конфликт. Посетители не поделили картошку фри, и один из них открыл огонь из пистолета. Об этом сообщает "ТСН".
Инцидент произошел около полуночи 24 мая, когда заведение уже было закрыто на вход. Голодные клиенты выстроились возле специального окошка для заказа еды.
Двое мужчин в очереди заказали жареную картошку. Когда кассир объявил, что заказ готов и его можно забрать, посетители принялись спорить, кто первый будет кушать.
Спор закончился тем, что один из оппонентов достал травматический пистолет и выстрелил другому мужчине в ногу.
Свидетелям конфликта удалось забрать оружие у стрелка и задержать его. Люди вызвали полицию, однако пока ехал экипаж, мужчине удалось сбежать. Правоохранители уже установили его личность.
Теперь стрелку грозит до семи лет тюрьмы. Следователям пообщаться с ним пока не удалось: он попал в больницу с сотрясением мозга.
Напомним, что в декабре 2020 года в Одессе легковой автомобиль на скорости врезался в открытую площадку McDonald’s, в результате чего пострадала 31-летняя женщина. Ее госпитализировали без сознания и с сильным кровотечением из-за травм.
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