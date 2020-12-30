В Одессе автомобиль влетел в McDonald’s: есть пострадавшие (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Думская
В Одессе на проспекте Шевченко автомобиль Nissan Almera на скорости врезался в открытую площадку McDonald’s. Об этом сообщает "Думская".
По фото и видео видно, что удар был достаточно сильным. Машина проломила металлическую ограду вокруг кафе, и разбросала столы и стулья на площадке.
По словам очевидцев, серьезно пострадала посетительница фаст-фуда.
31-летнюю женщину без сознания и с сильным кровотечением и множественными травмами забрала скорая помощь в ГКБ №1.
Пострадал и водитель легковушки, его госпитализировали в 11-ю больницу.
По некоторым данным у мужчины случился приступ эпилепсии, изо рта шла пена. Был ли он трезвым, не известно.
На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.
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