Посетительницу фаст-фуда без сознания и с сильным кровотечением забрали в больницу Источник: Думская

В Одессе на проспекте Шевченко автомобиль Nissan Almera на скорости врезался в открытую площадку McDonald’s. Об этом сообщает "Думская".

По фото и видео видно, что удар был достаточно сильным. Машина проломила металлическую ограду вокруг кафе, и разбросала столы и стулья на площадке.

По словам очевидцев, серьезно пострадала посетительница фаст-фуда.

31-летнюю женщину без сознания и с сильным кровотечением и множественными травмами забрала скорая помощь в ГКБ №1.

Пострадал и водитель легковушки, его госпитализировали в 11-ю больницу.

По некоторым данным у мужчины случился приступ эпилепсии, изо рта шла пена. Был ли он трезвым, не известно.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в центре Днепра произошло серьезное ДТП: столкнулись Mazda и Toyota. В результате аварии первую машину развернуло на 180 градусов, а вторая влетела в магазин.