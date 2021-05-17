В Запорожье дети принимали наркотики на спортплощадке (видео 18+) [ Редактировать ]
В Запорожье дети принимали наркотики на спортплощадке. Инцидент произошел в районе Бабурки. Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов.
На кадрах видно, что дети разместились на теннисном столе одной из спортивных площадок и при помощи самодельного устройства из пластиковой бутылки, фольги и соломинки для напитков курят наркотическое вещество.
Мальчик показывает девочке, как нужно употреблять наркотики, поджигая устройство для курения.
"Просто ты идешь, у тебя листья будут фиолетовые. У тебя будет голова кружиться", - рассказывает опытный товарищ.
Видео доступно к просмотру по ссылке (18+).
"Развлечения на Бабурке. По словам сверстников, это были наркотики с "закладки", - говорится в подписи к видео.
Ранее мы писали о том, что в центре Николаева киллер расстрелял наркоторговца. Убийство произошло во дворе жилого дома №69 по улице Декабристов, где киллер подстерегал свою жертву.
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