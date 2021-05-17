В Запорожье дети принимали наркотики на спортплощадке. Инцидент произошел в районе Бабурки. Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов.

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На кадрах видно, что дети разместились на теннисном столе одной из спортивных площадок и при помощи самодельного устройства из пластиковой бутылки, фольги и соломинки для напитков курят наркотическое вещество.

Мальчик показывает девочке, как нужно употреблять наркотики, поджигая устройство для курения.

"Просто ты идешь, у тебя листья будут фиолетовые. У тебя будет голова кружиться", - рассказывает опытный товарищ.

Видео доступно к просмотру по ссылке (18+).

"Развлечения на Бабурке. По словам сверстников, это были наркотики с "закладки", - говорится в подписи к видео.

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