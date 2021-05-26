В среду, 26 мая, руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак заявил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было.

По его словам, запросов на изменение плана полета также не поступало.

Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало.

По его словам, в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено "Стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО".

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.

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Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.

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