Задержание основателя Nexta: что в тот день происходило в небе над Украиной [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак заявил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было.
По его словам, запросов на изменение плана полета также не поступало.
Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало.
По его словам, в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено "Стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО".
Ранее сообщалось, что на саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Беларуси.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.
Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.
Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.
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