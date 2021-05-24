"Захват" самолета в Беларуси: у Зеленского отреагировали на инцидент [ Редактировать ]
В Офисе президента Украины отреагировали на "захват" самолета в Беларуси и задержание основателя Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк
Так, украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.
Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом "Афины-Вильнюс" - это, несомненно, прямой появлений международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно.
По его словам, принуждение пассажирского самолета до посадки в Минске под сфальсифицированным предлогом "о минировании" и под конвоем военной авиации - это безусловный и демонстративный вызов современного мира.
Очевидно также, подчеркнул Подоляк, что "этот фантастический по цинизму и изяществом акт" нынешнего белорусской государства требует обязательной жесткой юридической оценки.
Минимально это может быть" запрет на небо ", изоляция страны от прямых коммуникаций с миром. Оптимально - прямые персональные санкции в отношении авторов данного иезуитского сценария.
При этом он отметил, что средств воздействия на официальный Минск не так много.
В то же время он отметил, что в результате проведенной операции президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и Беларусь в целом "окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатости", что делает Россию выгодоприобретателем сложившейся ситуации.
Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможен. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в России. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является Россия.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.
Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.
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