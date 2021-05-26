"Захват" самолета в Минске: в Швейцарии не знают об угрозе рейсу [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, в Швейцарии заявили о том, что не владеют информацией о том, что сообщение об угрозе взрыва самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске, было отправлено из страны. Об этом сообщил представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.
Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на авиарейсе Ryanair Афины - Вильнюс. В связи с этим швейцарским властям нечего сообщить по данному вопросу властям Беларуси.
Ранее сообщалось, что на саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Беларуси.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.
Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.
Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.
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