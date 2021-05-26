Море выбросило на берег Южного Сассекса партию наркотиков, состоящую из почти тонны кокаина. Местные жители заметили мешки на местном пляже. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по борьбе с преступностью.

Кокаин перед сбрасыванием в море завернули в специальные водонепроницаемые пакеты и привязали к спасательным жилетам. Общий вес наркотиков составил 960 кг и за них могли выручить в розницу 80 миллионов фунтов стерлингов. Часть партии была найдена на галечном пляже, неподалеку от Гастингса, а еще 250 килограмм - в Ньюхейвене.

Отмечается, что помимо наркотиков в пакетах находились наличные деньги. Все незаконные находки с пляжа помогли вывезти пожарные. Согласно одной из версий, деньги предназначались в качестве награды тому, кто заберет кокаин. Товар мог быть отправлен в Великобританию из Южной Америки.

Читайте также, правоохранительные органы трех стран Евросоюза провели совместную операцию против наркоторговцев и контрабандистов, изъяв рекордную для Европы партию кокаина весом более 23 тонн. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в несколько миллиардов евро.

Кроме того, после погони в воздухе разбился легкомоторный самолет, который перевозил 400 килограммам кокаина. военные вертолеты перехватили самолет в воздухе и преследовали на протяжении сотен миль, военные вертолеты перехватили самолет в воздухе и преследовали на протяжении сотен миль.

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