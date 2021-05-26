Пляж "под кайфом": в Британии берег усеяло наркотиками (фото) [ Редактировать ]
Море выбросило на берег Южного Сассекса партию наркотиков, состоящую из почти тонны кокаина. Местные жители заметили мешки на местном пляже. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по борьбе с преступностью.
Кокаин перед сбрасыванием в море завернули в специальные водонепроницаемые пакеты и привязали к спасательным жилетам. Общий вес наркотиков составил 960 кг и за них могли выручить в розницу 80 миллионов фунтов стерлингов. Часть партии была найдена на галечном пляже, неподалеку от Гастингса, а еще 250 килограмм - в Ньюхейвене.
Отмечается, что помимо наркотиков в пакетах находились наличные деньги. Все незаконные находки с пляжа помогли вывезти пожарные. Согласно одной из версий, деньги предназначались в качестве награды тому, кто заберет кокаин. Товар мог быть отправлен в Великобританию из Южной Америки.
Читайте также, правоохранительные органы трех стран Евросоюза провели совместную операцию против наркоторговцев и контрабандистов, изъяв рекордную для Европы партию кокаина весом более 23 тонн. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в несколько миллиардов евро.
Кроме того, после погони в воздухе разбился легкомоторный самолет, который перевозил 400 килограммам кокаина. военные вертолеты перехватили самолет в воздухе и преследовали на протяжении сотен миль, военные вертолеты перехватили самолет в воздухе и преследовали на протяжении сотен миль.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Ущерб от кражи оценивается в миллион фунтов
Украина включена в перечень так называемых "определенных стран"
надписи могла оставить команда художников из Санкт-Петербурга
Дальнейший путь бури проходит через юго-восток
Местные жители почти не замечают пагубных изменений