В Мексике после погони разбился самолет с кокаином [ Редактировать ]
В центральной части Мексике произошел необычный случай. После погони в воздухе разбился легкомоторный самолет, который перевозил 400 килограммам кокаина. Об этом сообщает Reuters.
Крушение привело к смерти двух человек.
В Минобороны рассказали, что военные вертолеты перехватили самолет в воздухе и преследовали на протяжении сотен миль, пока у него не кончилось топливо, и он не разбился.
Ранее мы писали о том, как в Киеве задержали торговца кокаином с товаром на 4 миллиона.
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