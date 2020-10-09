В центральной части Мексике произошел необычный случай. После погони в воздухе разбился легкомоторный самолет, который перевозил 400 килограммам кокаина. Об этом сообщает Reuters.

Крушение привело к смерти двух человек.

В Минобороны рассказали, что военные вертолеты перехватили самолет в воздухе и преследовали на протяжении сотен миль, пока у него не кончилось топливо, и он не разбился.

Ранее мы писали о том, как в Киеве задержали торговца кокаином с товаром на 4 миллиона.