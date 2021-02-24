Крупнейшая в истории партия наркотиков: в Европе перехватили 23 тонны кокаина (фото) [ Редактировать ]
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Правоохранительные органы трех стран Евросоюза провели совместную операцию против наркоторговцев и контрабандистов, изъяв рекордную для Европы партию кокаина весом более 23 тонн. Об этом сообщает полиция Нидерландов.
12 февраля в порту немецкого Гамбурга таможенники обратили внимание на неаккуратную упаковку банок из-под краски, которую доставили из Парагвая, и решили проверить содержимое.
Оказалось, что в 1728 банках был упакован "кокс". Всего 16,2 тонны в трех контейнерах.
После этого полицейские провели еще одну спецоперацию в бельгийском порту Антверпена - проверяли груз для того же клиента, что и в Гамбурге. В контейнере с дромами, который прибыл из Панамы, копы нашли еще 7,2 тонны кокаина.
Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в несколько миллиардов евро.
Предполагаемого "наркобарона" - 28-летнего гражданина Нидерландов - арестовали, когда он приехал забирать товар. В его доме и по двум служебным адресам в Роттердаме и Блескенграфе проведен обыск.
Напомним, что последний "наркорекорд" в Бельгии был установлен в ноябре, когда в порту Антверпена правоохранители перехватили 11,5 тонны кокаина.
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