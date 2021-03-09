Эта посылка должна была стать стартом ввоза на территорию Украины намного больших партий кокаина/ фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с опперативниками Испании задержали мужчину, который перевозил партию кокаина, весом 0,5 килограмма.

Гражданин одной из стран Закавказья получил посылку с наркотическими веществами из Испании, котоая была замаскирована под бытовое устройство. Эта посылка должна была стать стартом ввоза на территорию Украины намного больших партий кокаина.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении фигуранту производства о подозрении по статье о контрабанде наркотических средств (ч.1 ст.305 УК Украины). Изветсно, что в блокировке наркотрафика участвовала и Гражданская гвардия Испании.

Фото: СБУ

Ранее мы писали, что мужчина из Львова, который до этого работал в правоохранительных органах, организовал схему сбыта кокаина. При обыске правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета - кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное.

Кроме того, в Киеве прошла спецоперация по задержанию этнической банды наркоторговцев. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, таким оброазом, оперативники и бойцы спецподразделений столичной полиции получили сводку оперативной информации.

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