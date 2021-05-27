В американском штате Флорида потерпел крушение пожарный вертолет Black Hawk. В результате катастрофы погибли 4 человека. Об этом сообщает местное издание Orlando Sentinel.

Воздушное судно принадлежало частной пожарной компании Firehawk. Катастрофа произошла неподалеку от аэропорта Лисберг. Тело одного из погибших нашли в тот же день, а остальных обнаружили в ходе поисковой операции, которая длилась почти сутки.

Отмечается, что вертолет потерпел крушение во время учений, в ходе которых проходили испытания новой системы сброса воды. Расследованием всех обстоятельств трагедии занимается Федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте.

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Кроме того, В американском штате Айдахо случилась катастрофа военного вертолета Black Hawk, в результате которого трагически погибли военные летчики. Разбившийся Black Hawk и тела членов экипажа были обнаружены вскоре после полуночи.

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